Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die schwache Vorwoche hat der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit einer dynamischen weißen Kerze und einem Plus von mehr als 500 Punkten eindrucksvoll gekontert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit habe das Aktienbarometer die Bedeutung der Haltezone bei gut 12.900 Punkten genauso bestätigt wie auf der Oberseite den Widerstandscharakter der Hochs bei 13.597/13.640 Punkten. Ein Blick auf den Point & Figure-Chart der deutschen Standardwerte unterstreiche die angeführten Leitplanken. Schließlich würde unterhalb von 12.900 Punkten in dieser inzwischen etwas stiefmütterlich behandelten Chartdarstellungsform ein neues Ausstiegssignal entstehen, während der Spurt auf ein neues Allzeithoch mit einem erneuten, prozyklischen Investmentkaufsignal verbunden wäre. Im Ausbruchsfall definiere die 138,2%-Fibonacci-Projektion der jüngsten Atempause (13.895 Punkte) im "uncharted territory" das nächste DAX®-Anlaufziel. In die neue Woche dürften die deutschen Standardwerte mit Respekt vor der oberen Schlüsselzone starten. Innerhalb der skizzierten strategischen Leitplanken würden die 50-Tages-Linie (akt. bei 13.296 Punkten) sowie die Aufwärtskurslücke vom 4. Februar bei 13.131/13.078 Punkten wichtige Haltemarken definieren. (10.02.2020/ac/a/m)



