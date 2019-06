Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat sich gestern stabilisiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Festmachen könnten Anleger diese Aussage an der Tatsache, dass das Tief vom Vortag (12.189 Punkte) inzwischen von zwei höherliegenden Tiefs eingerahmt werde. Das dadurch entstehende "swing low" unterstreiche die Bedeutung der Unterstützungszone aus dem flacheren Aufwärtstrend seit Januar (akt. bei 12.175 Punkten) und der 50-Tages-Linie (akt. bei 12.136 Punkten). Davon losgelöst bleibe es übergeordnet bei den zuletzt mehrfach angeführten strategischen Leitplanken bei rund 12.400 Punkten auf der Ober- sowie 11.600 Punkten auf der Unterseite. Die nördliche Schlüsselzone in Form der letzten Hochs bei 12.436/38 Punkten harmoniere dabei recht gut mit dem ehemaligen Rekordhoch vom April 2015 bei 12.391 Punkten. Auch aus Sicht des Point & Figure-Charts würde oberhalb der angeführten Hürden ein neues Kaufsignal entstehen. Die untere Signalmarke falle wiederum mit der 200-Tages-Linie (akt. bei 11.605 Punkten) zusammen. Gleichzeitig würde deren Unterschreiten für den Abschluss eines Doppeltopps sorgen. Es handle sich also um charttechnische Marken von großer Tragweite. (28.06.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >