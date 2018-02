FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX startete gestern mit Kursgewinnen in den Handel und war im weiteren Verlauf in der Lage, diese zu verteidigen bzw. auszubauen, so die Analysten der Helaba.CharttechnikDas strukturelle Bild der DAX-Werte habe sich gestern, trotz der Gewinne am Gesamtmarkt, nur marginal verbessert. Dazu passend befinde sich eine Reihe von Indikatoren weiterhin im Short-Modus. Immerhin werde es heute wohl gelingen, den massiven Widerstandsbereich von 12.394/12.441 Zählern nochmals einem Test zu unterziehen. Allerdings bestünden Zweifel, ob der Index über ausreichend Kraft verfügen werde, um die große Anzahl der auf diesen Bereich entfallenen Strukturmarken zu überwinden. Insbesondere das relativ schwach ausgeprägte Bild bei den Indikatoren, eine mögliche negative Fortsetzungsformation sowie der übergeordnete Abwärtstrend würden eine gewichtige Rolle spielen. (15.02.2018/ac/a/m)