Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) fiel am Freitag unter das Keylevel 15.505/15.502, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das kippe formal den Aufwärtstrend der letzten 25 Tage. Somit habe es am Freitag unter 15.500 DAX-Verkaufssignale gegeben. Das erste größere Sommerziel sei 14.800! Der VDAX sei von der markanten Unterstützung 17,0% auf 21,5% explodiert.



Neuer großer Derivatezyklus bis Mitte September. Das bringe neuen Schwung in den DAX. Unter 15.500 setze der DAX frische Verkaufssignale (Trendwechsellogik, Durchbrechung der Reihung höherer Tiefs) um. Ein blauer Keil verweise auf das Ziel 15.350. Ein grauer Keil verweise zudem auf das Ziel 14.815. Das Ziel des blauen Keils bei 15.350 dürfte 9 Uhr mit "gap down" Start erreicht werden. Denn: Der DAX beginne heute weit unter dem Freitagsschlusskurs 15.448. Die Vorbörse takte bei 15.310. (21.06.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >