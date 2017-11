Der DAX sei heute bei 13.437 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiere damit 30 Punkt über dem TS von gestern Abend und 108 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern morgen.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 13.430-Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so wären die 13.444/46, die 13.455/57 und dann die 13.464/66 Punkte die ersten Anlaufziele. Könne sich der DAX über die 13.464/66 Punkte schieben, so wären die 13.477/79 und dann das TH von gestern die nächsten Anlaufmarken. Könne sich der DAX heute über die 12.489 Punkte schieben, so wären die 13.500/03 Punkte das nächste wichtige Anlaufziel. Gehe es heute über die 13.500 Punkte, so könnte der Index dann die 13.515/17, die 13.532/34, die 13.545/47 und dann die 13.555/57 Punkte erreichen. Über der 13.555/57-Punkte-Marke wären die 13.565/67, die 13.578/80 und die 13.595/97 Punkte die nächsten Anlaufziele.



Könne der DAX sich heute nicht über der 13.430-Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer die 13.424/22, die 13.415/13 bzw. die 13.404/02 Punkte erreichen. Komme es hier zu keinen Stabilisierungen, wären weitere Abgaben denkbar, die die 13.392/90, die 13.378/76 und dann die 13.363/61 Punkte erreichen könnten. Unter der 13.363/61-Punkte-Marke wären die 13.349/47, die 13.336/34 Punkte und dann das TT von gestern die nächsten relevanten Anlaufziele.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 13.466/73 als auch bei 13.505/17/77 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 13.623 als auch bei 13.713 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 13.438/06 als auch bei 13.368/54/10 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 13.293/71/10 als auch bei 13.173/33 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



13.479 (13.515) bis 13.404 (13.363) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (02.11.2017/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist gestern morgen bei 13.329 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Es sei bereits vorbörslich aufwärts gegangen. Der DAX habe sich bis zum Mittag fast an die 13.500 Punkte schieben können, habe dieses Level aber nicht ganz erreicht. Damit habe er den 4. Tag in Folge ein neues ATH formatieren können. Am Nachmittag habe der DAX dann in einer engen Box seitwärts geschwankt, ohne jedoch nachhaltig unter die 13.450 Punkte zu fallen. Nachbörslich sei es, trotz des FED-Zinsentscheids, in einer engen Box seitwärts gegangen. Der DAX sei bei 13.467 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 13.455/57 Punkte weiter bis maximal an die 13.463/65 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei jedoch deutlicher übertroffen worden, das Setup habe damit nicht gepasst. Die Rücksetzer hingegen seien mit dem Unterschreiten der 13.328/36 Punkte exakt an die nächste Anlaufmarke bei 13.318/15 Punkten gegangen. Hier habe das Setup gegriffen.TH: 13.489 (Vortag 13.256)/ TT: 13.316 (Vortag: 13.204)/ Xetra-Schluss: 13.466 (Vortag: 13.230)/ Range: 173 Punkte (Vortag: 52 Punkte)Chartcheck: Das Chartbild des DAX sei und bleibe bullisch. Er habe gestern die 13.400 Punkte genommen, jetzt habe er die 13.500 bzw. die 13.600 Punkte vor der Brust. Allerdings sei es denkbar, das sich zunächst kleinere Rücksetzer einstellen würden. Obwohl es bereits Stimmen gebe, die eine Rally bis Jahresende voraussehen würden, sollte immer, auch mit größeren Rücksetzern gerechnet werden. Bis 13.060/50 Punkten seien Rücksetzer unproblematisch und würden dem Trend guttun. Erst ein TS unter diesem Level würde das Chartbild eintrüben. Nachdem der DAX über Wochen hinweg seitwärts gelaufen sei, seien die letzten vier Tageskerzen ausgesprochen bullisch und hätten das vielfache der Tagesranges im Oktober abgebildet.Ausblick für den heutigen Handelstag: