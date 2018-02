Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FrankfurtDüsseldorf (www.aktiencheck.de) - In Japan - dem Land der aufgehenden Sonne - wurden nicht nur die Instantnudel und die Karaoke-Maschine erfunden, sondern unter anderem auch der Kerzenchart, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Wenn man diesen beim deutschen Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auf Wochenbasis betrachte, werde derzeit die Formation eines sog. "Bullish Harami" offengelegt. Dabei liege ein weißer Kerzenkörper vollständig in der Länge eines vorangegangenen roten Kerzenkörpers. Eine derartige Konstellation deute auf das Ende einer Abwärtsbewegung hin. Sollte dieses Kerzenmuster zum Wochenausklang weiterhin bestehen, würden die Bullen einen technischen Vorteil erhalten. Dieser erlaube den Blick auf die 38-Wochen-Linie (akt. 12.748 Punkte) zu richten, die sich im Dunstkreis des Abwärtsgaps vom 2. Februar 2018 (Tiefstkurs 12.782 Punkte) auf den 5. Februar (Höchstkurs 12.753 Punkte) befinde. Die Schließung dieser Kurslücke könnte den entscheidenden charttechnischen Rückenwind verleihen, um das Doppeltopp - definiert durch die Hochs bei 13.526/97 Punkten - zu negieren. Sollte der bullishe Anlauf jedoch misslingen, zeige das September-2017-Tief (11.868 Punkte) den nächsten Halt an. (16.02.2018/ac/a/m)