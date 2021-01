Ausblick: Aktuell befinde sich der DAX in einer Korrektur der vorherigen Kaufwelle. Die Chancen der Bullen hätten sich dadurch jedoch noch nicht eingetrübt.



Die Long-Szenarien: Sollte der Index in den kommenden Tagen über der kleinen Unterstützung bei 13.795 Punkten verbleiben, wäre mit einem direkten Angriff auf das aktuelle Rekordhoch zu rechnen. Sollte es im Anschluss auch zu einem Ausbruch über die 14.131 Punkte-Marke kommen, stünde eine Ausweitung der Rally bis 14.280 Punkte und darüber bereits bis 14.470 Punkte auf der Agenda.



Die Short-Szenarien: Abgaben unter 13.795 Punkte könnten dagegen erneut bei 13.672 Punkten aufgefangen werden. Erst ein dynamischer Einbruch unter die Unterstützung bei 13.600 Punkten würde für eine deutlichere Abwärtsbewegung bis 13.460 Punkte sprechen. Darunter käme es zu einem ersten weitreichenden Verkaufssignal und mittelfristigen Verlusten bis 13.060 Punkte. (25.01.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Dem massiven Anstieg im November folgte beim DAX eine breitangelegte Seitwärtskonsolidierung, die bis Mitte Dezember andauerte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ausgehend von einem Korrekturtief bei 13.060 Punkten hätten die Bullen aber an die vorherige Stärke anknüpfen und den Index über die Hürde bei 13.460 Punkten und schließlich auch über das bisherige Allzeithoch bei 13.795 Punkten katapultieren können. In der Spitze habe der DAX fast schon das charttechnische Kursziel bei 14.280 Punkten erreicht, ehe es ausgehend von der neuen Rekordmarke bei 14.131 Punkten zu einer Korrektur gekommen. In den vergangenen Tagen habe sich der Abwärtsdruck beim DAX weiter verschärft und den Index in der Vorwoche sogar unter das vorherige Rekordhoch bei 13.795 Punkten gedrückt.