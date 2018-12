Ausblick: Die Bullen würden aktuell versuchen, die bislang gelungene kurzfristige Trendwende mit aller Macht zu verteidigen. Weitere Abgaben könnten dieses Unterfangen jedoch stoppen.



Die Long-Szenarien: Steige der Index jetzt auch über das Zwischenhoch bei 10.988 Punkten an, wäre ein Angriff auf die markanten Hürden bei 11.009 und 11.051 Punkten die Folge. Doch erst ein Ausbruch über die 11.051 Punkte-Marke wäre aktuell bullish zu werten und könnte eine Kaufwelle bis 11.150 Punkte auslösen. Dort hätten die Bären wieder die Gelegenheit die Erholung zu beenden. Ein Ausbruch über die Marke würde dagegen für weitere Zugewinne bis 11.300 Punkte sorgen.



Die Short-Szenarien: Setze der DAX dagegen wieder unter die 10.850 Punkte-Marke zurück, käme es zu einem erneuten Angriff auf die 10.762 Punkte-Marke. Könne diese nicht verteidigt werden, würde ein Rücksetzer auf das Tief bei 10.585 Punkten folgen. Dort könnte eine Trendwendeformation in Form eines bullishen Doppelbodens entstehen. Abgaben unter die Marke hätten dagegen weitere Verluste bis 10.300 Punkte zur Folge. (17.12.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Seit Anfang Dezember dominierenden beim DAX wieder die Bären, die den Index in einer weiteren drastischen Verkaufswelle binnen weniger Tage unter die Unterstützungen bei 11.051 und 10.850 Punkten abverkauften, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Folge sei der Index bis an den zentralen Unterstützungslevel bei 10.550 Punkten eingebrochen. Kurz vor dem Erreichen der Marke sei der DAX jedoch in einer dynamischen Erholung nach oben abgedreht und habe die 10.850 Punkte-Marke überwunden. Kurz vor dem Widerstand bei 11.009 Punkten sei die Kaufwelle zuletzt jedoch abgeebbt und in eine kurzfristige Seitwärtsbewegung übergegangen. Diese sei am Freitag mit einem Abwärtsgap nach unten aufgelöst worden und der DAX bis an die Haltemarke bei 10.762 Punkten gedrückt. Dort sei eine weitere Aufwärtsbewegung gestartet.