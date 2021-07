Ausblick: Nach der Aufgabe des EMA50 im Tageschart seien die Bullen nun angeschlagen. Allerdings seien sie noch nicht hoffnungslos unterlegen, denn die 15.100 Punkte-Marke hätten die Käufer nun wiederholt verteidigen können. Ein neues prozyklisches Kaufsignal sei allerdings noch lange nicht in Sicht.



Die Long-Szenarien: Solange sich der Index auf Tagesschlusskursbasis in dieser Woche über 15.100 Punkte halten könne, dürfte zumindest ein Test der massiven Widerstandszone bei 15.500 Punkten anstehen. Ein Tagesschlusskurs über dieser Marke wäre ein wichtiges Signal für den DAX. Allerdings würde erst ein Anstieg über 15.750 Punkten ein neues prozyklisches Kaufsignal auslösen.



Die Short-Szenarien: Würden die Bullen in den kommenden Tagen an der 15.500 Punkte-Marke scheitern, würde ein erneuter Test bei 15.100 Punkten bevorstehen. Ein Tagesschlusskurs unter 15.100 Punkten würde ein frisches Verkaufssignal mit einem Ziel bei 14.850 Punkten darstellen. (21.07.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) fiel in den letzten Handelstagen deutlicher zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach einem sehr bärischen Wochenauftakt hätten die Bullen gestern einen kleinen Konter fahren können. Allerdings sei der Index an der runden 15.300 Punkte-Marke hängengeblieben. Genau dort habe das gestrige Tageshoch gelegen. Das Tagestief hätten die Marktteilnehmer knapp unter der 15.100 Punkte-Marke markiert. Somit habe der DAX eine Handelsspanne von fast exakt 200 Punkten gehabt. Die 15.100 Punkte-Marke stelle nun eine wichtige Unterstützung dar. Die Zone um 15.500 Punkten dürfte sich in den kommenden Tagen als massive Hürde erweisen.