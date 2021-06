Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Die Signallage beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) von Freitag (Rückfall unter 15.500 = kleines Verkaufssignal) wurde bereits 1 Handelstag später, also am Montag wieder aufgeweicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



So ein neuer großer Derivatezyklus könne tückisch sein. Da müsse sich erstmal Einiges neu einnorden, neu einsortieren. Das müsse man akzeptieren. Fakt sei: Der Konter habe gesessen. Starker Anstieg des DAX vom Tageskerzenchart-"KIJUN"-Parameter, sogar zurück über die aktivierte Verkaufslinie 15.500. Auch gestern sei bequem 15.500 behauptet worden.



Der Rebreak der Bullen über 15.500 habe weiter Bestand. 15.500 wirke bereits wieder stabilisierend. Die DAX-Vorbörse sehe unterhalb des gestrigen horizontalen Widerstandes bei 15.650 weiter nach Test von 15.514/15.500 oder 15.425/15.418 aus! Man dürfe das gerne als bullische Flagge vor dem Beginn der aufwärts gerichteten zweite Welle, der "c-Welle" eintakten. Das heiße, dass man heute ein DAX Tief bei 15.515/15.500 oder DAX 15.425/15.418 (15.382) erwarten könne, solange der DAX nicht über 15.650/15.666 bzw. 15.750 steige. (23.06.2021/ac/a/m)



