Paris (www.aktiencheck.de) - Schon seit 16.285/16.290 sollte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bis 15.885/15.800 fallen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX habe am Freitag weiter nachgegeben und das Gap, das zum Jahresstart entstanden sei, bei 15.885 geschlossen. DAX-Tagestief 15.863. Der DAX habe nach -400 Punkte Pullback die 1. Zielzone zwischen 15.885/15.803 erreicht. DAX-Wochenschluss 15.948. Die Vorbörse habe heute Nacht schwach begonnen, habe aber kurz nach 8 Uhr ansatzweise den FDAX-Kreuzwiderstand 15.950/15.957 überwunden.



Es sei klar, auf was am Vormittag zu achten sei, auf "FDAX Kijun/h1" und die Horizontale an dieser Stelle. 1 BÄR) Bleibe der DAX am Vormittag per Stundenschluss unter 15.960/15.967, so gehe es direkt weiter abwärts bis 15.800. Bei 15.800 wäre umgehend ein Bounce nach oben zu erwarten, z.B. bis 15.975. 2 BULL). Könne sich der DAX am Vormittag per Stundenschluss über 15.960/15.967 etablieren, so wären insbesondere Indexanstiege bis 16.008 und später bis 16.040/16.044 (FDAX Supertrend/h1 + XETRA/h1 Wolke) ableitbar. (10.01.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



