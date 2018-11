Ausblick: Es starte im DAX ein Ausbruchsversuch aus dem mehrwöchigen Abwärtstrend. Stelle sich dieser jedoch als Bullenfalle dar, drohe die Aufgabe des langfristigen Aufwärtstrends.



Die Long-Szenarien: Würden sich Anschlusskäufe zeigen, welche den Index auch über die 11.400 Punkte-Marke führen würden, wäre eine weitere Erholung bis zur Barriere bei 11.690 Punkten möglich. Ein Ausbruch über dieses Niveau dürfte einen Doppelboden auslösen, welcher eine Aufwärtswelle in Richtung der 12.104 Punkte-Marke nach sich ziehen könnte. Ausgehend vom dort verlaufenden Abwärtstrend dürften die Bären zunächst wieder im Vorteil sein.



Die Short-Szenarien: Setze sich der Abwärtstrend der Vorwochen durch, drohe schnell wieder ein Test der 11.051 Punkte-Marke. Eine Aufgabe dieser Unterstützung würde auch klar aus dem langfristigen Aufwärtstrend führen, was den Weg mittelfristig in Richtung der 10.175 Punkte-Marke öffnen könnte. (27.11.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegte sich in den vergangenen Monaten stabil abwärts, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei es ab Juli noch oberhalb der 12.104 Punkte-Marke zu einer Stabilisierung gekommen, welche sich jedoch nicht als Boden habe durchsetzen können. Im September seien die Notierungen klar durch den mittelfristigen Aufwärtstrend gefallen, was mit einem Rücklauf bestätigt worden sei, sodass anschließend auch die 12.104 Punkte-Marke nicht mehr gehalten habe. Dies habe einen stärkeren Rücklauf bis zum langfristigen Aufwärtstrend nach sich gezogen. Der Index habe diesen halten und ausgehend von 11.051 Punkten nach oben abprallen können, sei aber schon an der 11.690 Punkte-Marke nach unten abgedreht. Zuletzt sei das Verlaufstief bei 11.051 Punkten nochmals getestet worden, bevor davon ausgehend eine Gegenbewegung gestartet sei.