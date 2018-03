Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit dem teilweisen Schließen der Kurslücke vom 1. März - verbliebenes Restgap (12.408 zu 12.417 Punkte) - hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zum Wochenschluss ein erstes Etappenziel der laufenden Erholung erreicht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Wenngleich das Aktienbarometer dieses Niveau nicht ganz über die Ziellinie habe retten können, stünden die Zeichen kurzfristig dennoch weiter auf Entspannung. Wichtige Argumente liefere in diesem Zusammenhang die Indikatorenseite. So würden beispielsweise RSI und MACD deutliche positive Divergenzen ausweisen. Rückenwind komme zudem aus den USA. Zum Wochenende hätten die amerikanischen Technologieunternehmen aus dem Nasdaq100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) mit einem Aufwärtsgap die alten Rekordhochs bei 7.003/7.023 Punkten hinter sich lassen können. Hier stehe die Börsenampel also weiterhin auf "grün", was mittelbar auch dem DAX helfen sollte. Jenseits der eingangs erwähnten Restkurslücke stecke das Hoch vom 26. Februar bei 12.601 Punkten die nächste Hürde für die deutschen "blue chips" ab. Vor dem Hintergrund des negativen Schnittmusters zwischen 38- und 200-Tage-Linie (akt. bei 12.661 bzw. 12.720 Punkten) markiere aber erst letztere Marke die Schwelle zwischen "normaler technischer Reaktion" und "wirklicher Verbesserung der charttechnischen Ausgangslage". (12.03.2018/ac/a/m)