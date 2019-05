Ausblick: Dieser bearishe Wochenauftakt könne den Bullen trotzdem nicht schmecken. Um diese Situation zu entschärfen, müsste der Index wieder auf Tagesschlusskursbasis über die 12.200 Punkte-Marke klettern.



Die Short-Szenarien: Solange der DAX unter dieser runden Marke notiere, seien die Bären am Drücker und könnten den Index unter die wichtige Unterstützung bei 11.850 Punkten drücken. Knapp unter der markanten Haltelinie verlaufe bei 11.771 Punkten die 200-Tage-Linie. Ein Tagesschlusskurs unter dieser vielbeachteten Durchschnittslinie würde ein neues Verkaufssignal aktivieren. Die Korrekturziele lägen in diesem Fall bei 11.560 und bei 11.335 Punkten.



Die Long-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs über der 12.200 Punkte-Marke könnte die Bären wieder in Bedrängnis bringen und eine neue Rally bis 12.500 Punkte einleiten. Womöglich könne sich die Erholung sogar bis zur 11.600 Punkte-Marke ausdehnen. Auf diesem Kursniveau würden dann allerdings wieder Gewinnmitnahmen erwartet. (21.05.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die erste Korrekturbewegung beim DAX im Mai stoppte in der vergangenen Woche knapp unter dem EMA50, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Da die wichtige Unterstützung bei 11.850 Punkten nicht nachhaltig verletzt worden sei, hätten die Bullen am 15. Mai eine deutliche Gegenbewegung auf die vorangegangenen Verluste erzwingen können. Daher habe der Deutsche Aktienindex in der vergangenen Woche zwischenzeitlich wieder die 12.300 Punkte-Marke erreicht. Der Wochenschlusskurs habe allerdings unter dieser runden Marke bei 12.238 Punkten gelegen. In dieser Woche sei der DAX deutlich schwächer gestartet und temporär sogar wieder unter die 12.000 Punkte-Marke zurückgerutscht. Da allerdings gegen Handelsschluss wieder die Käufer überwiegt hätten, habe sich der Index auf Tagesschlusskursbasis über diese runde Marke gerettet.