Paris (www.aktiencheck.de) - Vergeblich versuchten die Bullen gestern den deutschen Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nach freundlichem Start über den Widerstandsbereich bei 12.020 bis 12.030 zu schieben, letztlich prallte er nach unten hin ab und korrigierte, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die US-Indices seien hingegen in der zweiten Handelshälfte in einen panikartigen Abverkauf übergegangen, weshalb der DAX heute mit deutlichen Kursverlusten in den Handel erwartet werde. So lange besagter Widerstandsbereich nicht überwunden werde, bleibe das kurzfristige Chartbild bärisch.



Die schwach erwartete Eröffnung könnte heute spekulativ und antizyklisch genutzt werden und der DAX zunächst aufwärts tendieren, bevor die Bären nochmals ihr Glück versuchen würden und ihn unter 11.830 drücken würden. Falle der Index anschließend auch unter 11.780, würden Abgaben bis zunächst 11.645 drohen. Werde die dort gelegene Pullbacklinie nachhaltig unterschritten, könne es zu einem Rutsch bis 11.430 - 11.480 Punkte kommen. In diesem Bereich liege auch die langfristige Aufwärtstrendlinie. Aufgehellt werde das angeschlagene Bild weiterhin erst bei einem nachhaltigen Anstieg über 12.040, erst dann wären Erholungen bis 12.160 - 12.200 und 12.320 - 12.350 Punkte möglich. (28.03.2018/ac/a/m)