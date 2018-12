Ausblick: Die Bären würden weiter das Geschehen dominieren. Ihr Ziel scheine aktuell mindestens das Erreichen des jüngsten Jahrestiefs zu sein.



Die Short-Szenarien: Unterhalb von 11.430 Punkten sei der Ausverkauf der laufenden Woche intakt und könnte den DAX bei einem Bruch der 11.150 Punkte-Marke direkt bis 11.009 Punkte drücken. Dort sei mit Gegenwehr der Bullen und sogar mit einer übergeordneten Bodenbildung zu rechnen. Sollte die Marke dagegen auch unterschritten werden, stünde eine Ausweitung der Verkaufswelle bis 10.850 Punkte und darunter sogar bis 10.550 Punkte an.



Die Long-Szenarien: Bei einem nachhaltigen Anstieg über 11.430 Punkte wäre der Abwärtsimpuls dagegen neutralisiert und ein zweiter Angriff auf 11.566 Punkte zu erwarten. Doch erst ein Ausbruch über diesen Widerstand würde für eine tragfähige Erholung sorgen, die dann jedoch durchaus bis 11.726 Punkte führen könne. (06.12.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach dem gescheiterten Ausbruchsversuch über den Widerstand bei 11.726 Punkten fiel der DAX ab Anfang November wieder in Richtung des neuen Jahrestiefs bei 11.051 Punkten zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Mitte November sei die Marke bereits kurzzeitig unterschritten worden, doch direkt im Anschluss an ein neues Verlaufstief bei 11.009 Punkten wieder zurückerobert. Der daraufhin erfolgte Ausbruch über die Hürde bei 11.150 Punkten habe eine Erholung entfacht, die den Wert über die Kurshürde bei 11.430 Punkten angetrieben habe. Allerdings sei der Anstieg über die Barriere nur von kurzer Dauer gewesen. Bereits an der nächsten signifikanten Hürde bei 11.566 Punkten sei die Kaufwelle gestoppt und der Index sei wieder deutlich eingebrochen. Im gestrigen Handel sei der Wert sogar wieder an die zuvor überschrittene Abwärtstrendlinie auf Höhe von 11.200 Punkten zurückgefallen.