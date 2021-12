Ausblick: Der DAX stehe weiter mit einem Bein vor einer starken Verkaufswelle. Die Bären hätten den Index in der Hand.



Die Short-Szenarien: Sollte der DAX jetzt also nicht zügig über 15.700 Punkte steigen, wäre mit einem Bruch der 15.423 Punkte-Marke zu rechnen, der zu weiteren Abgaben bis an die Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 15.250 Punkten führen dürfte. Dort könnten sich die Bullen noch einmal aufbäumen. Werde die Trendlinie aber erneut unterschritten, könnte der Index zunächst bis 15.048 Punkte zurückfallen und anschließend bis 14.804 Punkte einbrechen.



Die Long-Szenarien: Sollte der Index dagegen über 15.700 Punkte steigen, wäre eine weitere Erholungsbewegung bis 15.810 Punkte zu erwarten. Am früheren Rekordhoch könnte der Index wieder nach Süden abdrehen. Werde die Marke dagegen auch überwunden, stünde eine Kaufwelle bis 16.030 Punkte an. (20.12.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem an der Unterstützung bei 14.804 Punkten Anfang Oktober eine massive Verkaufswelle gestoppt wurde, stieg der DAX in einer gleichermaßen steilen Aufwärtswelle in Richtung des Allzeithochs bei 16.030 Punkten, das er Anfang November kurz auch überwand, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ausgehend vom neuen Rekordhoch bei 16.290 Punkten sei aber eine weitere enorme Verkaufswelle gefolgt, die erst im Bereich der langfristigen Aufwärtstrendlinie habe gestoppt werden können. Seither laufe eine Erholung, die im Bereich von 15.800 Punkten auf Verkäufer getroffen habe. In der letzten Woche sei der DAX schon fast täglich an den Support bei 15.423 Punkten gedrückt worden. So auch am vergangenen Freitag. Aber auch diesmal sei die Marke verteidigt worden.