Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schoss gestern aus dem Nichts hoch, mit Gap und baute den Zugewinn aus bis 15.693, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Grundsätzlich stelle die 2 Tage Kerzenkombination eine Art "bullish Kicking" dar, was aber im Sommer nichts bedeute. Normalerweise wäre hier am Folgetag der DAX-Anstieg zu 15.753 beschlossene Sache, aber die BOTS seien wach, aufpassen. Effizienz des Marktes sei ein großes Thema.



Der DAX beginne heute etwas schwächer (ca. 15.650 er Vorbörse in diesen Sekunden) und dürfte sogleich wieder den Vola-Eröffnungs-Exzess zeigen, um dann nach 30 min, spätestens aber nach 60 min stundenlang einzuschlafen. Was könne der Exzess der Eröffnung heute bringen? Zum Beispiel einen scharfen Rückfall von vom gestrigen Tagesschlusskurs 15.693 zur gestrigen offengelassenen Gapoberkante 15.600, oder sogar den teilweisen gap fill in Höhe des Pivot S3 bei 15.535, oder den gesamten gap fill in Höhe von 15.511. Alle drei Zielmarken würden spätere Anstiege zu 15.753 zu. (08.07.2021/ac/a/m)



