Ausblick: Eine nachhaltige Stabilisierung werde weiterhin zwischen 11.850 und 11.750 Punkten favorisiert. Bisher liege der Deutsche Aktienindex in diesem Fahrplan. Ein temporärer Rückfall unter die 11.700 Punkte-Marke sollte man allerdings einplanen.



Die Long-Szenarien: Könne der DAX in den nächsten Tagen zwischen 11.750 und 11.850 Punkten ein bullishes Muster auf das Parkett zaubern, dann dürfte sich zeitnah ein neues Verlaufshoch über der 12.500 Punkte-Marke ausbilden. Wichtig wäre in diesem Zusammengang ein Wochenschlusskurs über 12.200 Punkte. Erst in diesem Fall würde ein neues prozyklisches Kaufsignal entstehen.



Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter der 11.700 Punkte-Marke könnte die Bullen in arge Bedrängnis bringen und einen Ausverkauf in Richtung 11.500 Punkte einleiten. Womöglich werde sogar die 11.300 Punkte-Marke erreicht. Auf diesem Kursniveau sollte dann allerdings eine größere Gegenbewegung starten. (15.05.2019/ac/a/m)







Diese Zone um 11.850 Punkte sei eine präferierte Korrekturzone gewesen. Gestern hätten die Bullen wie erwartet Stärke zeigen und über dem EMA50 eröffnen können. Im weiteren Handelsverlauf sei es dann sukzessive nach oben gegangen, deshalb habe der Deutsche Aktienindex auf Tageshoch knapp unter der 12.000 Punkte-Marke schließen können. Doch im Wochenchart bahne sich nun ein bearishes Muster an, sollte der Index nicht zeitnah ein weiteres Verlaufshoch über der 12.435 Punkte-Marke ausbilden.