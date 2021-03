Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den letzten Wochen hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) eine echte Gratwanderung vollzogen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen biete Anlegern einen entscheidenden Mehrwert. Dieser Stärke der Technischen Analyse würden die Analysten mit der Analyse des Wochencharts der deutschen "blue chips" Rechnung tragen. Zunächst lägen unverändert die großen strategischen Kurstreiber in Form der "V-förmigen" Umkehr des vergangenen Jahres sowie der Flaggenkonsolidierung von September bis November 2020 vor. Mit dem neuen Allzeithoch (14.197 Punkte) sei gestern ein weiteres Pro-Argument hinzugekommen. Das Kursziel aus der trendbestätigenden Flagge lasse sich auf rund 15.000 Punkte taxieren.Für die Feinjustierung ihrer Einschätzung würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die Zeitebene weiter herunterbrechen. Im Tageschart liege ein weiteres Flaggenmuster vor. Der Rücksetzer heute Morgen an die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 13.990 Punkten) biete deshalb möglicherweise eine interessante Einstiegsgelegenheit. Rein rechnerisch halte die kleine Flagge ein kurzfristiges Anschlusspotenzial bis rund 14.500 Punkten bereit. Diese Zielmarke harmoniere bestens mit der 161,8%-Fibonacci-Projektion der gesamten Februarkorrektur (14.481 Punkte). Trotz des gestrigen "reversal" würden die unterschiedlichen, zeitlichen Betrachtungswinkel derzeit also ein konstruktives DAX-Gesamtbild ergeben. (04.03.2021/ac/a/m)