Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) war bei 13.600 regelkonform gescheitert, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX habe den August-Trend verlassen. Ein großer Anstiegsabschnitt sei somit zu Ende gegangen. Es kämen somit nun die potenziellen Gegenlaufziele auf der Unterseite ins Visier.



Der FDAX-Test des Vorgängerflaggentiefs mit 12.882 sei im Anschluss an das Scheitern von 13.600 am Freitagabend erfolgt. Analog dazu habe der XDAX am Abend sein Ziel bei 12.884 erreicht. Der XETRA DAX könne den Test des Vorgängerflaggentiefs mit 12.884 oftmals bald nachholen. Nach dem Test von DAX bei 12.884 werde dann in der Regel eine Nackenlinie aufgebaut und führe zu einer Gegenbewegung von 12.884 zu 13.300 + 13.375. Unter 12.884 wäre direkt bei 12.650 das Ziel. (03.02.2020/ac/a/m)

