Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte einen -40% Crash, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX steige seitdem in Form eines BÄRKEILS, ein grundsätzlich schwaches Element. Anstiege in BÄRKEIL-Form sollten möglichst nur 38,2% bis 50,0% Retracements als Gegenanstiege zum Crash ausbilden.



Das obere vorläufige Maximalziel 11.028 (50%) wäre also im Keil noch erreichbar. 11.028 korrespondiere mit anderen wichtigen DAX Chartelementen höherer Zeitebenen, das werde sich weiter unten noch zeigen. 11.028 gehöre auf den Aktionszettel, da könne ich was tun, aggressiv, mit hohem Einsatz und erhöhten Depotrisiken traden. Dies hätten auch schon meine bekannten DAX Trading Ideen der Vorwoche gezeigt. Auf der anderen Seite würde der Keil bei ca. 10.280 (zugleich nennenswerte Horizontale durch Dezembertief) regelkonform nach unten verlassen werden. Das würde auch ein interessantes Ereignis sein, das ich mit Trades aufgreifen würde. (20.04.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >