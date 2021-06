Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) begann gestern mit einer +100 Punkte Kurslücke, ließ das Ziel 15.350 aus und erreichte umgehend neue Allzeithochs bei 15.685, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei ein typischer Liquiditätstag mit Sondereffekten am 1. des Monats gewesen.



Der DAX befinde sich über 15.414 im Aufwärtstrend. Nachdem der DAX gestern an der oberen Kanalbegrenzung nicht weiter gekommen sei, könne ihn ggf. die Unterstützungszone 15.568/15.560 abfangen und in einige Anstiegsstunden zwingen. Auch 15.500 und 15.460 würden noch interessante intra day Unterstützungen darstellen. Kleine DAX-Widerstände würden sich bei 15.600 und 15.635 in den Weg stellen. Bei neuen DAX-Wochenhochs wäre heute wiederum durch die große Kanalbegrenzung das Ende des DAX-Anstiegs bei 15.685 zu erwarten. (02.06.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >