Ausblick: Aktuell befinde sich der DAX lediglich in einer Aufwärtskorrektur im kurzfristigen Abwärtstrend.



Die Short-Szenarien: Die Aufwärtskorrektur im DAX laufe erneut leicht über dem 10er EMA aus, bevor dann eine neue Abwärtsbewegung starte und den DAX erneut zum 50er EMA drücke. Unter dem Verlaufstief bei 14.845 Punkten wäre dann mit einem Rücklauf im DAX bis zur unteren Trendkanalbegrenzung bei aktuell 14.670 Punkten zu rechnen. Darunter könnte der DAX das noch offene Gap vom 25. März bei 14.621 Punkten schließen. Gehe es weiter tiefer, könnte der untere Fibonacci-Fächer im Monatschart bei 14.550 Punkten den Bären Einhalt gebieten.



Die Long-Szenarien: Solange sich der DAX im Trendkanal im Tageschart bewege, sei der übergeordnete Aufwärtstrend weiterhin intakt. Könne der DAX nachhaltig über den 10er EMA ansteigen, wäre zunächst mit einem Hochlauf bis zum Widerstandsbereich bei 15.300/15.350 Punkten zu rechnen. Darüber wäre dann das Allzeithoch bei 15.501 Punkten die nächste Zielmarke. (07.05.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Coronacrash-Tief im März 2020 bei 8.255 Punkten in einem langfristigen Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei bewege sich der DAX seit November 2020 in einem steigenden Trendkanal. Dabei seien sowohl die obere als auch die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals mehrfach bestätigt worden. Zuvor sei der DAX an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 15.501 Punkten nach unten abgeprallt und habe in der Abwärtsbewegung den 10er EMA erreicht. Dann sei es aber anstatt zu einer neuen Aufwärtsbewegung nur zu einer Seitwärtsbewegung um den 10er EMA gekommen, was bereits auf Schwäche hingedeutet habe. Am Dienstag sei es dann zum Kursrutsch bis zum 50er EMA bei 14.845 Punkten gekommen.