Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist in der Pullbackphase, nachdem er sich einen überkauften Zustand durch den steilen Anstieg von 11.300 zu 12.030 erarbeitet hatte, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Am heutigen "EZB"- und "BREXIT"-Tag sei auf Folgendes im DAX zu achten...



Die DAX-Vormittagsentscheidung falle zwischen 11.850 und 11.910. Unter 11.850 schließe der XETRA DAX wahrscheinlich seine Kurslücke bei 11.755. Über 11.910 wären 12.000 und 12.030 die Ziele, später auch 12.150 und 12.300/12.350. Heute sei allgemein der Tag an dem die "DAX 11.850", die Verkaufslinie des Jahres 2018 auf die Probe gestellt werde (in Wahrheit ist es 11.868). Wenn 11.850 nicht halten und das Gap 11.755 geschlossen werde, gehe die "DAX Welt" auch nicht unter. (10.04.2019/ac/a/m)

