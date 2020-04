Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)oft zitierte Keil löste sich regelkonform nach unten auf, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Da dies sehr spät geschehen sei, zu spät (im 2. Drittel des Keils wäre korrekt gewesen), habe es keine durchschlagende Wirkung mehr entfacht. Rohrkrepierer. Der Markt habe vom Charakter der Keilbewegung in ein Geschehen einer breiten Seitwärtsphase (Rechtecksbewegung) gemorpht. Es sei also einfach gesagt ein neutrales Geschehen.



Obere Ziele: Der DAX könnte heute bis 10.555 + 10.562 steigen (u.a. 61,8% Retracement). Sogar der Anstieg bis 10.750 + 10.775 sei theoretisch knapp möglich, die FDAX-Tagesvolaspanne (hier vertreten durch Pivot R3) gebe das her (im DAX nur 10.557 als Piv R3). Das Ziel 11.000 wäre hingegen für heute noch zu weit entfernt in den meisten Fällen, käme also nur in Ausnahmen. Untere Ziele: Unterseitig würden zunächst einige Stundenchartparameter bei 10.380 + 10.365 stützen. (23.04.2020/ac/a/m)



