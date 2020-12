Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Das beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Freitag vollendete Doppeltop wurde gestern vorerst wieder zurückgenommen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX sei bis in die Hälfte (ca. 13.300) der Doppeltopzone eingedrungen. Der XETRA DAX handle über der Doppeltop-Nackenlinie 13.163. Der FDAX EMA200 des Stundenkerzencharts bei 13.253 habe nicht dauerhaft zurückerobert werden können. Der DAX habe dort geendet, wo er begonnen habe.



Wir befinden uns in der Woche des 4. großen Verfallstermins, so die BNP Paribas. Höhepunkt sei am Freitag um 13 Uhr. Der DAX habe bei 13.223 geendet und bewege sich in der heutigen Anfangsphase am besten abwärts bis 13.168/13.163 (EMA200/h1 + Doppeltop-Nackenlinie). Ausgehend von 13.168/13.163 könnte der DAX bis 13.250 oder 13.300 steigen. Unterhalb von 13.163 (Stundenschluss) ginge es heute abwärts bis 13.000 oder 12.880, dem Doppeltopziel. Über 13.305 wäre Anstiegsspielraum bis 13.450/13.460 zu unterstellen. (15.12.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >