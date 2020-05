Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) war seit dem Donnerstagstief in eine neue Phase eingemündet, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Gewaltanstieg nach Flaggenauflösung der Vorwoche! Zuvor habe der DAX eine mehrtägige Abwärtskorrekturformation vollendet, im XETRA DAX sogar mit dem idealen 100% Projektionszieltief für eine zweite Welle (c-Welle) bei 10.177.



Nach dem extremen Anstieg von gestern gehe es heute gewöhnlich etwas langsamer weiter, was nicht gänzlich ausschließe, dass der DAX gleich noch einmal +5% draufpacke. Seit 8 Uhr gehe es zunächst um den Widerstand durch eine schräg steigende FDAX-Eindämmungslinie bei 11.150 und unterseitig um eine horizontale Unterstützung bei 11.015. Oberhalb von 11.150 wären 11.235 und 11.337 die Ziele, also die Hochs der letzten Tage. Unterhalb von 11.015/10.985 beginne ein größerer, eigentlich sogar verdienter Pullback bis 10.929 (FDAX PP) und maximal bis 10.710/10.680 (DAX Unterstützungskreuz). Intraday Verkaufssignale würden weiterhin erst unter 10.380/10.375 auftreten. (19.05.2020/ac/a/m)

