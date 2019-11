Paris (www.aktiencheck.de) - Das Jahr 2019 biegt langsam, aber sicher auf die Zielgerade ein. Ein Jahr, das viele Anleger in guter Erinnerung behalten dürften - vor allem jene, die auf einen steigenden DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gesetzt haben, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Noch Luft nach obenGestützt werden könnte der 30 Werte umfassende Index unter anderem von der anhaltenden Niedrigzinspolitik, seien die Alternativen zu Aktien angesichts eines Leitzinses von 0 Prozent doch recht rar. So würden zehnjährige Bundesanleihen aktuell mit rund minus 0,4 Prozent rentieren, während die DAX-Unternehmen trotz der Rally immer noch eine Dividendenrendite von circa 3,2 Prozent bieten würden. Dass Analysten für 2020 ein Gewinnwachstum bei DAX-Konzernen in Höhe von 12 Prozent erwarten würden, dürfte dem Index ebenfalls nicht schaden. Gleiches gelte für einige der jüngst veröffentlichten Konjunkturindikatoren. So verharre der ifo-Index mit einem Stand von 95,0 Punkten zwar immer noch auf einem niedrigen Niveau, im Vergleich zum Vormonat habe das Stimmungsbarometer im November aber immerhin leicht zugelegt - und zwar um 0,4 Punkte. Und auch der Euro-Einkaufsmanagerindex für die Industrie habe zuletzt leicht zulegen können. Kurzum: Zwar seien Korrekturen jederzeit möglich, aber dass der DAX noch 2019 ein neues Rekordhoch (knapp 13.600 Punkte) erklimmen könnte, sollten Anleger ebenfalls nicht ausschließen. (29.11.2019/ac/a/m)