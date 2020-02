Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Alarmstufe Rot im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)! Minus 1.000 Punkte in vier Handelstagen! Die Vola (gemessen in VDAX-NEW) explodierte in die rote Zone die für Angst und Panik steht, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der DAX wie der DAX FUTURE müssten sich mit allen Mitteln bei 12.772/12.635 in Höhe der beiden 200-Tage-Linien (EMA+SMA) und des alten Sommerhochs aus dem Jahr 2019 stabilisieren, sonst starte umgehend die nächste Eskalationsstufe bereits Richtung 12.050/11.850. Die Erfahrung sage zumindest, dass Marktreaktionen von 200-Tage-Linien sehr wahrscheinlich seien. Insofern bestehe etwas Hoffnung, dass das auch passiere. Dennoch dürfen "intra day" Pieks zeitweise auch deutlich unter die 200-Tage-Linien rauschen. Als Durchbruch zähle per Definition nur der Tagesschluss. (26.02.2020/ac/a/m)

