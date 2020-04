Der DAX sei weiter angestiegen und habe vor der heutigen europäischen Sitzung die Widerstandszone bei 10.500 Punkten getestet. Der Index habe diese nicht durchbrechen können und die katastrophalen PMI-Daten aus Frankreich und Deutschland hätten den Kurs deutlich nach unten gedrückt. Man beachte, dass die 200-Stunden-Linie seit einiger Zeit als Widerstand fungiere. Da diese nun mit der oben genannten Zone bei 10.500 Punkten zusammenfalle, dürfte sie für die Bullen weiterhin eine bedeutende Hürde darstellen.



Man sollte beachten, dass es heute noch zwei wichtige Veröffentlichungen im Kalender gebe: US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (14:30 Uhr) und US-PMIs (15:45 Uhr). Beide Ereignisse würden wahrscheinlich zusätzliche Volatilität auslösen, und beide dürften aus wirtschaftlicher Sicht problematisch sein. Daher könnten sich im späteren Tagesverlauf die Bären durchsetzen, und in einem solchen Fall könnte der Bereich zwischen 10.200 und 10.250 Punkten als erste Unterstützung dienen.



Wirecard sei heute das stärkste DAX-Mitglied. Wie der Zahlungsdienstleister mitgeteilt habe, hätten die Prüfer bisher keine fragwürdigen Bilanzierungspraktiken gefunden. Allerdings sei das Unternehmen nach eigenen Angaben noch nicht bereit, einen vollständigen Prüfbericht herauszugeben. Es sei daran erinnert, dass nach den Enthüllungen der "Financial Times" Fragen zu Wirecard's Buchhaltungspraktiken aufgekommen seien.



Daimler habe die vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal 2020 veröffentlicht. Der Autobauer habe mitgeteilt, dass das EBIT um 78% im Jahresvergleich auf 617 Mio. EUR gesunken sei. Das Unternehmen habe gesagt, dass es einen negativen freien Cashflow gehabt habe und dass es plane, weltweit 10.000 Arbeitsplätze abzubauen, um in diesem Jahr jährliche Kosteneinsparungen von 1,4 Milliarden EUR zu erzielen. Daimler habe seine vor zwei Monaten veröffentlichte Gewinnprognose aufgegeben und erwarte nicht mehr, dass der diesjährige Gewinn deutlich über dem Ergebnis von 2019 liegen werde.



Einem Bloomberg-Bericht zufolge erwäge Vonovia die Abgabe eines Angebots für den Konkurrent Deutsche Wohnen. Durch die Übernahme würde ein 40 Milliarden EUR schwerer Immobiliengigant entstehen. Vonovia prüfe derzeit die Optionen für den Erwerb. Da an dem Geschäft jedoch zwei der größten deutschen Wohnungsvermieter beteiligt wären, würde es wahrscheinlich zu erheblichen regulatorischen Prüfungen kommen. (23.04.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte sowie die US-Futures fielen nach der Veröffentlichung der französischen und deutschen PMI-Daten, so die Experten von XTB.Es sei jedoch ein Erholungsversuch zu erkennen, wobei der DAX rund 0,5% unter seinem gestrigen Tagestief gehandelt werde. Die Staats- und Regierungschefs der EU würden im Laufe des Tages eine Videokonferenz abhalten.Bundeskanzlerin Angela Merkel habe ein europaweites Konjunkturprogramm gefordert, das aus dem Haushalt der Europäischen Union finanziert werden solle. In einer Rede vor dem Bundestag habe Merkel gesagt, dass das europäische Wachstumsprogramm den Aufschwung in den nächsten zwei Jahren unterstützen könne. Man sollte beachten, dass die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer der Europäischen Union heute eine Videokonferenz abhalten würden, in der sie die nächsten Schritte diskutieren würden. Die deutsche Bundeskanzlerin habe die deutschen Gesetzgeber auch gedrängt, die Arbeiten am 500 Milliarden EUR schweren Konjunkturpaket zu beschleunigen, um ab 1. Juni Mittel zur Verfügung zu stellen.