Ausblick: Der übergeordnete Abwärtstrend sei im DAX klar intakt. Der vorherige schnelle Kurseinbruch habe die Stärke der Bären unterstrichen. Die aktuelle Gegenwehr der Bullen dürfte nicht lange anhalten. Die hohe Abwärtsdynamik dürfte die Bären wieder schnell die Führung übernehmen lassen.



Die Short-Szenarien: Der DAX drehe im Bereich von 10.450/10.500 Punkten wieder nach unten ab und setze seine Abwärtsbewegung fort. In der nächsten Abwärtswelle dürften die Bären dann den Bereich um 10.100 Punkte anlaufen und das dort noch offene Gap bei 10.097 Punkten schließen. Gehe es weiter tiefer, dürfte schnell die wichtige Marke von 10.000 Punkten folgen. Unter 10.000 Punkte wäre das nächste Kursziel bei 9.626 Punkten am nächsten offenen Gap zu sehen.



Die Long-Szenarien: Die Bullen könnten die Erholung vom Vortag fortsetzen und nachhaltig über 10.500 Punkte ansteigen. Gelinge dies, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis 10.800 Punkte zu rechnen. Darüber dürften die Bullen einen erneuten Angriff auf die runde Marke von 11.000 Punkten starten und der vorherige Kursrutsch neutralisiert werden. (15.05.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist im großen Bild letztendlich am wichtigen Fibonacci-Fächer im Wochenchart nach unten abgeprallt und in eine steile Abwärtswelle übergegangen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Vortag habe der DAX bereits unter 10.200 Punkte notiert, nachdem der Index noch vor drei Tagen mit dem Verlaufshoch vom 11. Mai bei 10.986 Punkten nur knapp an der Marke von 11.000 Punkten gescheitert sei. Im Tagestief seien am Vortag 10.160 Punkte notiert worden. Die Wende sei dann im Nachmittagshandel mit Eröffnung der US-Börsen gekommen, als der DAX kurz danach wie auf Knopfdruck eine massive Erholungsrally hingelegt habe. Zur Schlussglocke sei der DAX dann bei 10.337 Punkten aus dem Handel gegangen. Nachbörslich habe sich der DAX allerdings noch weiter erholen und bis 10.460 Punkte ansteigen können. Bisher sei dieser Kursanstieg als normale Gegenbewegung anzusehen.