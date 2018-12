Ausblick: Solange der Index die langfristige Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 11.150 Punkten nicht zurückerobert habe, seien die Bären weiter im Vorteil. Dennoch könnte es in Kürze zu einer Trendwende kommen.



Die Short-Szenarien: Breche der DAX jetzt auch unter das Tief bei 11.762 Punkten ein, käme es zu einer weiteren Verkaufswelle, die bis 10.660 Punkten und darunter bereits an die Zielmarke bei 10.550 Punkten führen dürfte. An dieser langfristigen Unterstützung könnte der Abverkauf jedoch schlagartig enden und eine massive Aufwärtsbewegung einsetzen. Werde die Marke dagegen ebenfalls auf Tagesschlusskursbasis unterschritten, müsste man sich auf Verluste bis 10.230 Punkte einstellen.



Die Long-Szenarien: Erst ein Anstieg über das Zwischenhoch bei 10.927 Punkten könnte den DAX jetzt aus der Gefahrenzone und an die Widerstandsmarken bei 11.009 und 11.051 Punkten antreiben. Dort könnte ein weiterer Abwärtsimpuls auf neue Jahrestiefs zurückführen. Sollte die 11.051 Punkte-Marke dagegen überwunden werden, wäre eine Erholung bis 11.150 und 11.300 Punkte die Folge. (10.12.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach dem Scheitern an der Hürde bei 12.566 Punkten stoppte die steile, kurzfristige Erholung bei DAX abrupt und ging zu Beginn der Vorwoche nahtlos in einen weiteren Abverkauf über, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Mit dem Rückfall unter den wichtigen Support bei 11.430 Punkten habe eine Abwärtsbewegung eingesetzt, die den Index innerhalb weniger Tage bis an die 11.150 Punkte-Marke gedrückt habe. Diese sei am vergangenen Donnerstag mit einem großen Abwärtsgap durchbrochen und damit ein weiteres Verkaufssignal generiert worden. Im Anschluss sei der Wert intraday bereits unter die anvisierte charttechnische Zielregion bei 10.850 Punkten gefallen. Nach einem Tief bei 10.762 Punkten sei es zwar zu einer leichten Erholung gekommen. Diese sei am vergangenen Freitag jedoch wieder gekontert worden und der DAX an die 10.762 Punkte-Marke gedrückt.