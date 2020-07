An anderer Stelle gehe die Erholung nur sehr langsam vonstatten. Die Passagierzahlen von Fraport (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) hätten in der vergangenen Woche um 79,7 Prozent unter dem Vergleichswert des Vorjahres gelegen. Die Frachtzahlen seien 18,4 Prozent schwächer ausgefallen.



Darüber hinaus stünden die Märkte weiter unter dem Einfluss einer möglichen, zweiten Corona-Welle. In Italien habe das Oberhaus gestern am Abend einer Verlängerung des Corona-Ausnahmezustands bis zum 15. Oktober zugestimmt. Das Unterhaus werde heute darüber entscheiden. Zudem bleibe unklar, in welche Richtung sich die zuletzt angespannten Beziehungen zwischen den USA und China entwickeln würden.



Heute stünden weitere Quartalsberichte zur Veröffentlichung an. Hierzulande werde dies unter anderem bei Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF), BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF), Telefónica Deutschland (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX, Ticker-Symbol: O2D, Nasdaq OTC-Symbol: TELDF), PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF), OSRAM Licht (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF), DIC Asset (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) und DWS (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) der Fall sein. In den USA würden die Bücher beispielsweise von Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB), Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA), General Motors (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) und General Electric (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) geöffnet. Die auf der Agenda stehende Entscheidung der FED über den weiteren geldpolitischen Kurs gelte es ebenfalls zu beachten.



Charttechnik



Auf die am 17. Juli zu Ende gegangene Börsenwoche sei eine Fibonacci-Zeitprojektion entfallen. In der folgenden Woche habe der DAX eine negative, dem "Gravestone Doji" ähnliche Kerze ausgebildet. Aktuell gelinge es dem Index nicht, die ebenfalls vom Wochenchart abgeleitete Widerstandsmarke bei 12.858 Zählern (Begrenzung der Ichimoku-Wolke) nachhaltig zu durchbrechen. Dies und verschiedene Schwächeanzeichen im Tageschart, beispielsweise das "Island Reversal" würden aus charttechnischer Sicht das Risiko auf der Unterseite erhöhen. Bei 12.762/12.745 Zählern sei ein Fractal Average und eine Range-Begrenzung zu finden. Bemerkenswert sei auch, dass die 21-Tage-Linie (12.754) gestern bereits einem Test unterzogen worden sei. Weitere Supports seien bei 12.661, 12.572 (Fibonacci-Level) und 12.487/12.481 (Value-Zone) zu finden. (29.07.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete am Dienstag freundlich in den Handel, was insbesondere mit Hoffnungen auf ein weiteres US-Hilfspaket zu begründen war, so die Analysten der Helaba.Im weiteren Tagesverlauf habe sich der deutsche Leitindex jedoch schwer getan, die Gewinne auszubauen. Angesichts einer Reihe von negativ zu interpretierenden Nachrichten habe das nicht überrascht. Die EZB habe den Banken empfohlen, bis zum 1. Januar 2021 auf die Ausschüttung von Dividenden zu verzichten. Dies solle dazu beitragen, mögliche durch Corona verursachte, stärkere Verluste besser zu verkraften.Verschiedene Häuser würden bereits von den Auswirkungen der Pandemie in Mitleidenschaft gezogen, wie das Beispiel der spanischen Großbank Bankia (ISIN: ES0113307062, WKN: A2DS06, Ticker-Symbol: FV02) zeige. Der Gewinn sei im zweiten Quartal um 76 Prozent eingebrochen. Die Vorsorge für faule Kredite und niedrige Zinsen hätten belastet. Die niederländische ING (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) habe bekanntgegeben, im zweiten Quartal rund 300 Millionen Euro auf Firmenwerte von Beteiligungen abzuschreiben.