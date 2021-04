Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX klar intakt, allerdings könnte der DAX nun erneut an der oberen Trendkanalbegrenzung nach unten abprallen.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne nach dem langen vorherigen Hochlauf nicht aus dem steigenden Trendkanal nach oben ausbrechen und pralle nach unten ab. Dabei werde zunächst die noch offene untere Kurslücke bei 15.110 Punkten angelaufen. Gehe es tiefer, könnte es Rücklauf bis unter den 10er EMA bei 14.950 Punkten erfolgen. Dehne sich die Abwärtskorrektur aus, wäre der 50er EMA bei 14.355 Punkten die nächste Anlaufmarke. Darunter würde dann ein Rücklauf bis zur unteren Trendkanalbegrenzung wahrscheinlich werden.



Die Long-Szenarien: DAX könne sich über dem 10er EMA halten und breche aus dem steigenden Trendkanal nach oben über 15.300 Punkte aus. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um 15.500 Punkte. (08.04.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich seit dem Verlaufstief bei 13.673 Punkten vom 26. Februar an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals in einem Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe der DAX am 08. März über den Widerstand bei 14.100 Punkten nach oben ausbrechen können. Hier verlaufe die jahrelange Widerstandslinie im Monatschart, wo der DAX in den Vorjahren immer wieder nach unten abgeprallt sei. In der Folge habe der DAX weiter ansteigen und sich weitgehend über dem 10er EMA halten können, was auf kurzfristige weitere Stärke hingedeutet habe. Aktuell habe der DAX erneut die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals im Bereich von 15.300 Punkten erreicht und habe hier am Vortag einen Rücksetzer gestartet.