Der DAX sei am 18. Mai mit einer sehr bearishen langen schwarzen Tageskerze aus dem Handel gegangen, die bereits weitere Kursabgaben angekündigt habe. Am 19. Mai habe der Index dann mit einem kräftigen Gap-Down direkt unter dem10er EMA eröffnet und damit weitere Schwäche gezeigt. Das Tagestief sei am 50er EMA bei 14.961 Punkten erreicht worden, bevor es dann wieder bis 15.113 Punkte aufwärts gegangen sei.



Ausblick: Der DAX befinde sich seit Anfang April in einer sehr volatilen Seitwärtsphase. Nach dem Abprall am 50er EMA könnte es nun zu einem erneuten Hochlauf kommen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik vom Vortag weiter fortsetzen und den 10er EMA bei 15.260 Punkten nach oben durchbrechen. Damit würde er kurzfristig wieder Stärke zeigen und wohl zunächst die offene Kurslücke bei 15.344 Punkten ansteuern. Gehe es weiter höher, wäre mit einem Hochlauf zum Widerstandsbereich bei 15.500 Punkten zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Der DAX bleibe unter dem 10er EMA im Tageschart und tauche weiter nach unten ab. Komme es dann zu einem Durchbruch unter den 50er EMA, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zum Verlaufstief bei 14.816 Punkte zu rechnen. (20.05.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX zeigt sich weiterhin enorm volatil, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nachdem der Index bereits am 13. Mai mit dem Verlaufstiefbei 14.816 Punkten im Bereich des 50er EMA nach oben abgeprallt sei, sei es zunächst zu einer kräftigen Kurserholung gekommen. Dabei habe der DAX nicht nur die Marke von15.500 Punkten überwinden, sondern am 18. Mai mit 15.538 Punkten auch ein neues Allzeithoch markieren können. In der Folge sei es aber noch im Tageshandel wieder deutlich abwärts gegangen.