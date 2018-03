Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zuletzt wurden im Chart des DAX verschiedene Schwächeanzeichen wie beispielsweise eine "High Wave Candle" am Freitag oder der "Hanging Man" am Montag sichtbar, so die Analysten der Helaba.CharttechnikErneut sei der DAX am 12.455er Widerstand (Lower Moving Average) gescheitert. Zudem sei der Index nicht in der Lage gewesen, oberhalb einer Gann-Linie (12.444), einer Strukturprojektion (12.397), der unteren Begrenzung des Price-Range-Channels (12.369) sowie der Begrenzung des 144er Regressionskanals (12.358) zu schließen. Vielmehr sei der Index relativ deutlich unter den 21-Tagedurchschnitt (12.332) abgerutscht. Da der genannte Moving Average zudem seine Richtung geändert habe, fehle lediglich eine Bestätigung mittels eines weiteren darunterliegenden Schlusskurses, um von einem tertiären Negativtrend auszugehen. Damit wäre auch der sich bereits abzeichnende Erholungsimpuls abgeschlossen. Damit einhergehend drohe die Expansion der übergeordneten Abwärtsbewegung, was folglich zum Erreichen neuer Verlaufstiefs führen sollte. (14.03.2018/ac/a/m)