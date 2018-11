Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zu Wochenbeginn zeigte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erneut Schwächen, was angesichts der vorhandenen Unsicherheiten mit Blick auf den "Brexit" und anderen Belastungsfaktoren, beispielsweise der Haushaltsstreit Italiens mit der EU und vor allen der Handelsstreit zwischen den USA und China, nicht verwunderlich ist, berichten die Analysten der Helaba.



In Bezug auf Letztgenanntem würden mittlerweile Studien kursieren, welche Auswirkungen beziffern würden. Eine Co-Studie zwischen dem ifo-Institut und dem KOF-Institut aus Zürich (Quelle: Reuters) komme zu dem Ergebnis, dass die US-Volkswirtschaft mit einem Gesamtnutzen in Höhe von 18,4 Milliarden Dollar von den auf chinesische Waren erhobenen Zöllen profitiere. In Sachen "Brexit" gebe es jeden Tag Neuigkeiten. Aktuell plane die britische Regierung, Wirtschaftsprognosen zu verschiedenen Brexit-Szenarien zu veröffentlichten. Darüber hinaus sei in Medien-Berichten zu lesen gewesen, dass verschiedene Finanziers, eine erneute Abstimmung über den Brexit fordern sollten. Auch die Wall Street gerate immer mehr in den Abwärts-Strudel. Besonders gut werde dies anhand der Performance der sogenannten FAANG-Aktien deutlich. Diese hätten in den vergangenen sechs Wochen kontinuierlich verloren und damit den "bear market" erreicht.



Nachdem der DAX bereits zweimal in Folge unterhalb der wichtigen Strukturmarke bei 11.430 Zählern geschlossen habe, scheine nun die Phase begonnen zu haben, in der sich der Index sukzessive von dieser nach unten absetze. Dafür würden beispielsweise der übergeordnete Abwärtstrend und die seit dem 9. November Richtung Süden tendierende 21-Tagelinie sprechen. Abgerundet werde die aufgestellte These von der strukturellen Konstellation bei den DAX-Komponenten. Immerhin 73 Prozent der Anteilsscheine würden einen lang- und mittelfristigen Abwärtstrend aufweisen. Insofern scheine ein erneuter Test des Swing Points bei 11.051 Zählern unausweichlich. Sollte das genannte Kursniveau durchbrochen werden, würden die Marken von 10.874, 10.821 und 10.762 Zählern relevant. Erwähnenswert sei auch, dass auf den 22. November der Kreuzungspunkt zweier Struktur-Projektionen entfalle. (20.11.2018/ac/a/m)