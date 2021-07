Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zu Wochenbeginn geriet der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verstärkt unter Abgabedruck, so die Analysten der Helaba.



Bereits zuvor habe ein negativer Unterton beobachtet werden können, welcher insbesondere im Zusammenhang mit den jüngst wieder zunehmenden Corona-Neuinfektionen und der Delta-Variante gestanden habe. Zudem habe die Inflationsthematik das Sentiment belastet. Auf der anderen Seite habe es an positiven Impulsen gefehlt. Der gestern vollzogene, deutliche Anstieg des V-DAX zeige zudem, dass sich die Risikoaversion deutlich auf dem Vormarsch befinde. Sollte sich die Vola über der 21er Marke behaupten können, müsste in nächster Zeit mit einer weiteren Expansion der Aufwärtsbewegung gerechnet werden. Zudem sei davon auszugehen, dass sich viele Marktteilnehmer im Vorfeld der EZB-Ratssitzung am Donnerstag mit Neupositionierungen bedeckt halten würden. In den USA setze sich die Quartalsberichtssaison fort. Unter anderen würden die Bücher von Halliburton, Netflix und The Travelers geöffnet. Hierzulande stünden beispielsweise die Zahlen von Kühne+Nagel auf der Agenda. Darüber hinaus könnte sich auch ein Blick auf die Ergebnisse von Easyjet lohnen.



Nachdem der DAX bereits am Freitag mit einem neuerlichen Schlusskurs unterhalb des 21-Tagedurschnitts den Richtungswechsel auf tertiärer Zeitebene bestätigt habe, drohe gleiches für den sekundären Trend. Die zur Beurteilung relevante 55-Tagelinie sei gestern von oben nach unten durchbrochen worden. Nun gelte es einen weiteren, darunterliegenden Schlusskurs abzuwarten, um ein gültiges Short-Signal zu erhalten. Eine weitere Voraussetzung dafür sei gestern bereits erfüllt worden, da der Durchschnitt seine zuletzt steigende Tendenz bereits verlassen habe. In der Regel würden Positionierungen in Richtung des mittelfristigen Trends als die aussichtsreichsten gelten. Bemerkenswert sei zudem, dass die vom Wochenchart abgeleitete Strukturmarke bei 15.336 Zählern mit Momentum durchbrochen worden sei. Die 100-Tagelinie sei bei 15.187 Zählern zu finden. Supports würden sich bei 15.009, 14.989, 14.855, 14.804 und 14.637 Punkten definieren lassen. (20.07.2021/ac/a/m)



