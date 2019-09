Gestern habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sein Tageshoch 12.078 Zählern und damit nur knapp unterhalb der für den mittelfristigen Trend relevanten 55-Tagelinie markiert. Die entstandene, sogenannte "high Wave Candle" verdeutliche, dass unter den Marktteilnehmern noch immer Unsicherheit über die weitere Bewegungsrichtung herrsche. Bemerkenswert sei zudem, dass der bereits erwähnte Durchschnitt eine Kreuzung mit der 100-Tagelinie von oben nach unten vollzogen habe. Letztmals sei dies März der Fall gewesen. Das davon ausgelöste Signal habe sich damals als substanziell erwiesen. Heute werde der DAX mit Kursgewinnen in den Handel starten. Positive Vorgaben von den Überseebörsen sowie die Nachricht, dass die USA und China Anfang Oktober neue Verhandlungen zur Beilegung des Handelsstreits führen wollten, würden dazu beitragen.



Einige charttechnische Aspekte zum DAX seien oben bereits ausgeführt worden. Angesichts der heute zu erwartenden, freundlichen Eröffnung des Index, gerate eine Reihe von wichtigen Widerständen in den Fokus. Zu nennen seien die 55- und 100-Tagelinie (12.094/12.102), die Begrenzung der Ichimoku-Wolke (12.138) und ein Fibonacci-Level (12.169). Spätestens mit dem Erreichen letztgenannter Marke werde sich zeigen müssen, über wieviel Kraft der DAX noch verfüge. Anzeichen, dass die Dynamik bereits nachlasse, gebe es mehrfach. Einerseits sei der Anstieg zuletzt sehr steil verlaufen. Derartige Bewegungen könnten meist nicht durchgehalten werden. Andererseits würden die Handelsumsätze seit einigen Tagen, trotz der steigenden Kurse, unterdurchschnittlich ausfallen.



Auch gelte es zu beachten, dass heute die Komplettierung einer harmonischen Bewegung abgeschlossen werde und der RSI den letzten Anstieg nur teilweise nachvollzogen habe. Auf der Unterseite würden sich Supports bei 12.014 und insbesondere bei 11.983/11.985 Zählern finden. Auf diesen kleinen Bereich würden eine Strukturprojektion, ein Retracement sowie ein Multi-Average entfallen. (05.09.2019/ac/a/m)





In Italien habe man sich inzwischen auf eine neue Regierung verständigt, in Großbritannien sei der Weg für ein Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit geebnet worden, zudem habe Boris Johnson keine Mehrheit für eine Neuwahl am 15. Oktober gefunden. In Hongkong habe es Zugeständnisse an die Adresse der Demonstranten gegeben.