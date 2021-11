Zürich (www.aktiencheck.de) - DAX-Chartanalyse der UBS:Zunächst sei der 200er-EMA im Tageschart verteidigt und damit ein langfristiges Schwächesignal verhindert worden. In der Folge habe der DAX bis über den 10er-EMA ansteigen und damit ein kurzfristiges Stärkesignal generieren können. Dann sei dem Index auch ein Hochlauf bis über den 50er-EMA gelungen, wobei ein Verlaufshoch bei 15'781 Punkten markiert worden sei. Ein Hochlauf über den Widerstand bei 15.800 Punkten sei dem DAX nicht mehr gelungen, allerdings sei es zu einer bullishen Überschneidung des 10er-EMA über den 50er-EMA gekommen, womit ein langfristiges Stärkesignal generiert worden sei. In der aktuellen Abwärtskorrektur seit dem Verlaufshoch bei 15.781 Punkten habe der DAX den 50er-EMA bisher verteidigen können.Ausblick: Der Aufwärtstrend sei im DAX intakt, allerdings sei der Spielraum für die Bullen auf der Oberseite durch den Fibonacci-Fächer im Monatschart begrenzt. Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Aufwärtsdynamik vom Freitag auch am heutigen Montag weiter fortsetzen, sich über dem 10er-EMA halten und damit kurzfristig weiter Stärke demonstrieren. In der Folge wäre im DAX mit einem weiteren Hochlauf bis zum Verlaufshoch bei 15'781 Punkten und zum Widerstand bei 15.800 Punkten zu rechnen. Gelinge ein Durchbruch über 15.800 Punkte wäre die runde Marke von 16.000 Punkten das nächste Anlaufziel. Die Short-Szenarien: Der DAX durchbreche den 50er-EMA nach unten und generiere damit ein mittelfristiges Schwächesignal. In der Folge wäre mit einem Rücklauf zu oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals zu rechnen. Gehe es weiter tiefer, wäre erneut der 200er-EMA die nächste Anlaufmarke.(01.11.2021/ac/a/m)