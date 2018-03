Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gestern hat der DAX stark angefangen, im weiteren Verlauf ging jedoch die Dynamik verloren, so die Analysten der Helaba. WKN ENAG99 ) und RWE , welche die RWE-Tocher innogy unter sich würden aufteilen wollen, für deutliche Kursgewinne bei jedem der Beteiligten gesorgt, was auch dem DAX Rückenwind verliehen habe. Nachdem dieser "Sondereffekt" abgeebbt sei, habe sich schnell gezeigt, dass dem restlichen Gesamtmarkt etwas die Kraft fehle, um sich weiter nach oben zu bewegen. Dabei hätten sicherlich auch verschiedene als markant zu beschreibende charttechnische Widerstände eine Rolle gespielt. Interessant sei aber auch zu sehen gewesen, dass die Risikoaversion (der V-Dax habe von 17,22 auf 16,76 verloren) weiter nachgegeben habe. Insgesamt sei aus technischer Sicht, trotz der temporären Erholungsbewegung, kein nachhaltiger Grund vorhanden um Entwarnung zu geben.CharttechnikAm Freitag habe der DAX eine Tageskerze in Form einer "High Wave Candle" ausgebildet. Diese würden in der Regel die am Markt herrschende Unsicherheit über die weitere Bewegungsrichtung anzeigen. Auf diese sei gestern eine dem "hanging man" ähnliche Tageskerze gefolgt, wodurch nochmals unterstrichen worden sei, dass sich der deutsche Leitindex derzeit offensichtlich auf einem fragilen Fundament bewege. Zu dieser These passe auch, dass der DAX nicht in der Lage gewesen sei, den massiven Widerstand in Form des LMA (Lower Moving Average) bei 12.455 Zählern, eine Strukturprojektion (12.422) und zudem eine Gann-Linie (12.419) nachhaltig auf Schlusskursbasis zu überwinden. Insofern könnte bereits in Kürze der von der 21-Tageslinie (12.335) ausgehende Support relevant werden. (13.03.2018/ac/a/m)