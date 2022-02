Der Kurssprung am Morgen sei der Nachricht geschuldet, dass sich US-Präsident Joe Biden mit Russlands Staatschef Wladimir Putin treffen wolle, wenn Russland von einem Angriff in die Ukraine absehe. Die Gewinne hätten aber nur etwa eine halbe Stunde gehalten.



Der DAX habe im Anschluss rund 160 Zähler verloren und sich damit erneut der wichtigen Unterstützung bei 15.000 Punkten genähert. Sollte diese unterschritten werden, dürften manche Stopp-Loss-Verkäufe ausgelöst und ein weiteres Abrutschen nicht verhindert werden können. Als letzte Bastion gelte der Bereich zwischen 14.818 und 14.844 Punkten.



Die Unsicherheit am Aktienmarkt sei groß - die Volatilität sei entsprechend hoch. Es bleibe zu hoffen, dass sich die USA - stellvertretend für die NATO - und Russland doch noch auf eine diplomatische Lösung der Krise einigen könnten. Ansonsten drohe - zumindest kurzfristig - ein Abschlag von 5 bis 10%. (21.02.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenauftakt ist der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) etwas fester in den Handel gestartet, doch haben sich die Gewinne mittlerweile wieder in Luft aufgelöst, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Offensichtlich hätten die Investoren noch kein Vertrauen in eine Deeskalation im Russland-Ukraine-Konflikt. Die Marke von 15.000 Punkten stehe bei vielen im Fokus.