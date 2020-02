Ausblick: Der DAX sei am Vortag bei 13.783 Punkten aus dem Handel gegangen und habe damit bereits kräftig an der Marke von 13.800 Punkten gekratzt. Doch der Index notiere bereits in sehr dünner Luft und auch leicht über dem Fibonacci-Fächer bei 13.750 Punkten. Im regulären Handel. Vorbörslich zeige sich der DAX am heutigen Dienstagmorgen wieder schwach bei 13.710 Punkten. Damit wackle die Marke von 13.700 Punkten erneut.



Die Short-Szenarien: Der DAX drehe wieder nach unten ab und falle unter seinen langfristigen Fibonacci-Fächer bei 13.750 Punkten zurück. Damit würde sich die langfristige Lage für den DAX wieder eintrüben. Solange der DAX unter dem Fibonacci-Fächer notiere, sei im großen Bild mit einer starken Korrektur zu rechnen. Dabei könnte langfristig auch das tiefste noch offene Gap bei 12.202 Punkten angelaufen werden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne direkt weiter ansteigen und die Marke von 13.800 Punkten erobern. Darüber würde sich der nächste Widerstand bei 13.850 Punkten befinden. Gelinge auch hier ein Durchbruch, dürften die Bullen Kurs auf die runde Marke von 14.000 Punkten nehmen. (18.02.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist seit dem Verlaufstief vom 31. Januar bei 12.973 Punkten kräftig angestiegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der 50er EMA habe am 02. Februar bei 12.230 Punkten zurückerobert werden können. Damit habe sich bereits weitere Stärke im DAX abgezeichnet. Es sei auch direkt ein weiterer kräftiger Kursanstieg gefolgt und am 11. Februar habe der DAX das bisherige Allzeithoch bei 13.640 Punkten herausnehmen und bis auf 13.668 Punkte ansteigen können. Kurz darauf habe der DAX erstmals in seiner Geschichte auch über die Marke von 13.700 Punkten klettern können. Am Vortag habe der DAX mit 13.795 Punkten ein neues Allzeithoch markiert und die Marke von 13.800 Punkten nur knapp verfehlt. Der DAX sei kräftig überkauft und habe nach unten zahlreiche Gaps offen. Der Anstieg stehe auf wackligen Beinen.