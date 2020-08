Ausblick: Solange die Signallinie bei 12.700 Punkten nicht erobert werden könne, sei die aktuelle Aufwärtsbewegung eher als Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend einzustufen. Vor wieder fallenden Kursen warne auch die bearishe Monatskerze vom Vormonat Juli mit dem langen oberen Docht und dem kleinen Kerzenkörper.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne die Marke von 12.700 Punkten nicht nachhaltig erobern und drehe wieder nach unten ab. In einer neuen Abwärtsbewegung werde dann der 50er EMA bei aktuell etwa 12.350 Punkten nachhaltig nach unten durchbrochen. Die nächsten Anlaufmarken für die Bären wären dann bei 12.200 und 12.000 Punkten. Unter 12.000 Punkten dürfte sich die Abwärtsdynamik deutlich verstärken und ein weiterer Rücklauf bis zum unteren Fibonacci-Fächer im Monatschart bei etwa 11.300 Punkten stattfinden.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne den 50er EMA weiter verteidigen an die Kursgewinne vom Vortag anknüpfen. In der Folge würden die Bullen den Widerstand bei 12.700 Punkten durchbrechen und Kurs auf die obere Begrenzung des fallenden Trendkanals bei etwa 12.900 Punkten nehmen. Gelinge den Bullen hier ebenfalls ein Durchbruch, dürfte ein neuer Angriff auf die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkte starten. (04.08.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX bewegt sich seit Anfang Juni in einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung, weitgehend zwischen 12.900 Punkten auf der Oberseite und 12.400 Punkten auf der Unterseite, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Ein Ausbruchsversuch nach oben sei am 21. Juli mit dem Verlaufshoch bei 13.313 Punkten gescheitert. Zügig sei es wieder abwärts gegangen, am 30. Juli sei im unteren Bereich des fallenden Trendkanals das Verlaufstief bei 12.253 Punkten erreicht worden. In der Folge sei es im DAX wieder nach oben gegangen, der für den kurzfristigen Verlauf wichtige 50er EMA habe verteidigt werden können. Am Vortag habe der DAX weiter kräftig anziehen und im Tageshoch 12.698 Punkte erreichen können.