Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auch nach dem US-Feiertag zeigte sich der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schwankungsarm und gemessen am Freitagsschlusskurs zum zweiten Mal in Folge nur marginal verändert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gleichzeitig hätten die Umsätze auf einem unterdurchschnittlichen Niveau verharrt. Per saldo liefere der gestrige Handelstag damit kaum nennenswerte neue Erkenntnisse. Eine wichtige Haltezone würden die Hochs bei 11.866/53 Punkten markieren. Oberhalb dieses Schlüssellevels habe die zuletzt mehrfach beschriebene inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation weiterhin Bestand. Aus der Höhe des Trendwendemusters leite sich ein rechnerisches Anschlusspotential von rund 600 Punkten ab. Auf dem Weg in die Region von gut 12.400 Punkten definiere das Abwärtsgap von Anfang August bei 12.035/12.129 Punkten ein erstes wichtiges Etappenziel. Da hier auch die 50-Tages-Linie (akt. bei 12.079 Punkten) verlaufe, besitze das skizzierte Zwischenziel eine hohe Relevanz. Während Trader eine enge Absicherung auf Basis der oben genannten Ausbruchsmarken bei 11.866/53 Punkten wählen würden, würden strategische Investoren ihren DAX®-Engagements mit einem Stopp auf Basis des Durchschnitts der letzten 200 Tage (akt. bei 11.670 Punkten) etwas mehr Spielraum auf der Unterseite lassen. (04.09.2019/ac/a/m)



