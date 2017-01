Die Bullen könnten zunächst versuchen, den Index über der 11.770/75-Punkte-Marke zu schieben und hier zu stabilisieren. Würden sie dies schaffen, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 11.784/86 und dann die 11.896/800 Punkte zu erreichen. Schaffe der DAX es, sich über die 11.800 Punkte zu schieben und dort zu etablieren, so wären die nächsten Anlaufziele bei 11.812/15, bei 11.823/26 und dann bei 11.835/38 Punkten. Könne sich der DAX über die 11.838 Punkte schieben, so könnte er dann das TH von Freitag und im Nachgang dessen die 11.862/66 Punkte anlaufen. Gelinge es dem DAX die 11.866 Punkte zu überwinden, so könnte er dann versuchendie 11.878/82, die 11.892/96 und dann die 11.905/09 Punkte zu erreichen. Das wäre aber das Maximale, was wir dem DAX heute auf der Oberseite zurtrauen würden. Denkbar sei, dass es heute auch nicht wesentlich über die 11.800 Punkte gehen könnte.



Könne sich der DAX heute nicht über der 11.770.Punkte.Marke halten, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 11.760/56 und dann weiter bis 11.742/39 Punkte gehen könnten. Rutsche der Index unter die 11.739 Punkte, wären die nächsten Anlaufmarken bei 11.731/37, bei 11.716/13 und bei 11.707/04 zu suchen. Komme es bei 11.707/04 Punkten zu keinen Stabilisierungen, so wäre mit weiteren Rücksetzern zu rechnen, die bis 11.690/86 bzw. bis 11.679/76 Punkte gehen könnten. Mit dem Unterschreiten der 11.676 Punkte wären die nächsten Anlaufmarken die 11.661/67, die 11.648/45 und dann die 11.632/30 Punkte die nächsten Anlaufmarken.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 11.974 als auch bei 11.816/28/34/47/55/78/92 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 11.918/24/47/66/87 als auch bei 12.078 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 11.781/57/34/ Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 11.699/68/46/36/08 als auch bei 11.589 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



11.819 (11.848) bis 11.723 (11.694) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (30.01.2017/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist am Freitag morgen bei 11.842 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Der DAX habe versucht, sich gleich über die 11.850 Punkte zu schieben, sei jedoch gescheitert. Was gefolgt sei, seien Abgaben gewesen, die bis in den Bereich der 11.800-Punkte-Marke gegangen seien. Hier hätten die Bullen dann eingegriffen und den Index wieder an die 11.830 Punkte geschoben. Von hier aus sei es dann wieder 30 Punkte abwärts gegangen. Der DAX habe die 11.800 noch einmal kurzfristig unterschritten, habe sich dann bis zum Wochenschluss wieder knapp über die 11.800 Punkte schieben können.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 11.840 Punkte zunächst bis 11.855/59 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei um 1 Punkte verfehlt worden. Damit habe das Setup auf der Oberseite sehr gut gegriffen. Die Rücksetzer seen mit dem Unterschreiten der 11.819 knapp unter das nächste Anlaufziel der Experten bei 11.800 Punkten gegangen. Hier sei die Marke um 3 Punkte verfehlt worden.TH: 11.854 (Vortag 11.892)/ TT: 11.797 (Vortag: 11.819)/ Xetra-Schluss: 11.814 (Vortag: 11.848)/ Range: 57 Punkte (Vortag: 733 Punkte)Der DAX sei heute morgen bei 11.774 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er sei damit 35 Punkte unter dem TS/WS von Freitag Abend und 68 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Freitag morgen gestartet.