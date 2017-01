Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX verabschiedete sich mit Kursgewinnen ins Wochenende, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Nicht zuletzt diese Entwicklung trage dazu bei, dass auf Wochenbasis mittlerweile die siebte weiße Wochenkerze in Folge zu Buche stehe. Interessant sei auch das Tief der abgelaufenen Woche (11.425 Punkte), denn das Aktienbarometer habe damit die Unterstützung in Form des Hochs vom November 2015 bei 11.431 Punkten bestätigt. Solange sich die deutschen Standardwerte oberhalb der angeführten Marken halten würden, würden sich die Bullen in einer vielversprechenden Ausgangslage befinden. Diese Einschätzung unterstreiche nicht zuletzt die im Verlauf des Jahres 2016 nach oben aufgelöste Flagge - ein grundsätzlich trendbestätigendes Kursmuster. Auf dem Weg zum historischen Hoch bei 12.391 Punkten würden die Hochs vom Juli und Mai 2015 bei 11.802 bzw. 11.920 Punkten die einzigen nennenswerten Etappenziele definieren. Rückenwind komme dabei vom MACD, der derzeit eindeutig "long" positioniert sei. Auf Monatsbasis habe der Trendfolger Ende 2016 sogar gerade erst ein positives Schnittmuster generiert.Anleger sollten deshalb die Flinte nicht zu früh ins Korn werfen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (23.01.2017/ac/a/m)