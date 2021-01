Ausblick: Der DAX zeige unverändert Stärke und könnte in einer neuen Aufwärtswelle zunächst die Marke von 14.000 Punkten ansteuern.



Die Long-Szenarien: Der DAX habe die Abwärtskorrektur bis leicht unter den 10er EMA beendet und nehme nun wieder Fahrt auf. Die erste Zielmarke über dem 10er EMA wäre die runde Marke von 14.000 Punkten, darüber rücke das Verlaufshoch vom 14. Januar bei 14.030 Punkten in den Fokus der Bullen. Gelinge auch hier ein weiterer Kursanstieg, wäre mit einem erneuten Angriff auf das Allzeithoch bei 14.131 Punkten zu rechnen. Darüber könnte der DAX Kurs auf die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei etwa 14.360 Punkten nehmen.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne nur leicht über den 10er EMA ansteigen und drehe dann wieder nach unten ab. Damit würde ein bearishes Signal generiert werden und ein Kursrückgang bis unter das Verlaufstief vom Freitag bei 13.672 Punkten zu erwarten sein. Zu beachten sei, dass der DAX im Monatschart weiterhin an der langfristigen Widerstandslinie notiere und hier wie in den Vorjahren wieder nach unten abprallen und den unteren Fibonacci-Fächer anlaufen könnte. (19.01.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist seit dem Allzeithoch bei 14.131 Punkten wieder deutlich zurückgekommen und am Freitag im Tagestief bis auf 13.672 Punkte gefallen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Vortag sei der Index bei 13.848 Punkten aus dem Handel gegangen und damit nur leicht unter dem 10er EMA bei 13.856 Punkten. Vorbörslich zeige sich der DAX am heutigen Dienstag wieder deutlich höher bei 13.940 Punkten und dürfte mit einer Aufwärtskurslücke in den Handel starten. Im Fokus stehe aktuell wieder der 10er EMA. Sobald der DAX den 10er EMA überschreite, würde sich die Lage kurzfristig wieder aufhellen und die Abwärtskorrektur beendet sein. Der übergeordnete Aufwärtstrend sei im DAX klar intakt.