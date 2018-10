Tradegate-Aktienkurs DATAGROUP-Aktie

DATAGROUP (ISIN: DE000A0JC8S7, WKN: A0JC8S, Ticker-Symbol: D6H) ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 1.400 Mitarbeiter an 16 Standorten in Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z.B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 330.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Kurz gesagt: We manage IT. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around-" bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil. (14.10.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DATAGROUP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Dienstleisters DATAGROUP SE (ISIN: DE000A0JC8S7, WKN: A0JC8S, Ticker-Symbol: D6H) unter die Lupe.Bei DATAGROUP stimme die Mischung aus organischem Wachstum und Übernahmen. Nach dem größten Auftrag der Firmengeschichte und einer Prognoseanhebung habe das schwäbische Unternehmen jetzt einen Großauftrag eines führenden deutschen Automobilbauers gewonnen.Dank weiter anziehender Margen dürfte die DATAGROUP-Aktie ihre jüngste Verschnaufpause beendet haben und nun zunächst wieder Kurs auf das Allzeithoch bei 47,20 Euro nehmen. Mittelfristig seien Kurse jenseits der 50-Euro-Marke drin, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.10.2018)Börsenplätze DATAGROUP-Aktie: